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В у на Новый год отдохнули более 180 тысяч туристов
Фото: pikist.com

В Крыму на Новый год отдохнули более 180 тысяч туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 17:42 11.01.2024

Во время Новогодних праздников – с 27 декабря по 8 января – в Крыму отдохнули 181,3 тыс. туристов. Это на 2% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные обнародовали в министерстве курортов и туризма РК.

Отмечать Новый год и Рождество большинство гостей – 50% – прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах. Ещё 31% россиян предпочли добраться на поезде, а 19% – по сухопутному маршруту через новые субъекты РФ.

Как сообщили в минкурортов РК, на новогодних каникулах в Крыму работали более 250 средств размещения общей вместимостью 65,8 тыс. мест. Средняя загрузка отелей и санаториев составила свыше 60%, при этом ведущие курортные комплексы с развитой туристической инфраструктурой были загружены в праздничные дни на 95% и выше.

По информации отельеров, первые новогодние бронирования они получили уже в августе. Раннее бронирование, лояльное ценообразование, различные акционные предложения, а также возможность оздоровления позволили Крыму войти в пятёрку самых востребованных новогодних направлений России. Многие гости отмечали, что Новый год получился тёплым, семейным, по-настоящему уютным, как мы и хотели, – подчеркнул министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Он добавил, что сохраняется достаточно приличная загрузка на зиму и весну и уже наблюдается активное бронирование летнего отдыха в Крыму, что, конечно, тоже не может не радовать.

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