В Крыму на Новый год ожидают снег и минусовые температуры
В Крыму на Новый год ожидают снег и минусовые температуры

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:55 24.12.2025

Крымский полуостров впервые с 2017 года может встретить Новый год со снегом — ожидается, что он начнется в последние дни декабря, а минусовые температуры помогут сохранить его и в первые дни 2026 года, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Предварительно, 29, 30, 31 [декабря], 1 [января] временами ожидаем снег, на Южном берегу Крыма — мокрый снег. Температурный фон будет колебаться, предварительно, самые холодные ночи ожидаются 31 декабря и 1 января — 4-9 градусов мороза. Дневные температуры будут ориентировочно минус 1-3. То есть, мы надеемся встретить этот Новый год — дай бог не ошибиться! — холодным, морозным и со снегом, — рассказала Любецкая.

Она уточнила, что обильные снегопады в преддверии Нового года или в праздничную ночь в Крыму за последние 35 лет наблюдали всего несколько раз: дважды в начале 1990-х, дважды в начале 2000-х, в последний раз — с 2016 на 2017 год.

Собеседница агентства уточнила, что холодные воздушные массы уже начали постепенно проникать на полуостров: в ближайшие ночи температура может опускаться до минус 10 градусов, днем может быть около нуля, а с 26 декабря прогнозируется прохождение фронтального раздела, который принесет первые в этом году снегопады и ветер до 15-20 метров в секунду, в горах — до 30 метров.

источник: ТАСС

