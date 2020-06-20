В Крыму на общественном транспорте устанавливают валидаторы

Работы по внедрению валидаторов в автобусах и троллейбусах в Крыму идут полным ходом. В общественном транспорте все чаще стали встречаться «электронные кондукторы». Небольшая зеленая коробочка, установленная на поручне при входе в салон, содержит в себе столько функций, что способна в среднем за секунду «обилетить» пассажира.

Валидатор – это небольшое электронное устройство, созданное для безналичной оплаты за проезд. Устанавливают их при входе в салон автобуса или троллейбуса. В крупных городах России они давно не новинка, но в Крыму появляются только сейчас и еще не все крымчане успели познакомиться с работой этого устройства.

Валидаторы просты в использовании, рассчитаны на прием оплаты бесконтактной банковской картой, с помощью мобильного телефона или регистрацию льготников. Для оплаты проезда достаточно поднести к его экрану карту и в течение нескольких секунд устройство спишет с вашего счета 17 рублей. Открывать специальную банковскую карту не обязательно, валидатор снимет необходимую сумму и ни рублем больше абсолютно со всех карт всех российских банков, поддерживающих платежную систему Мир, Виза и Мастер карт, выданных банками РФ. Главное, чтобы карта была бесконтактная, — уточнили в минтрансе РК.

Новое электронное устройство полностью исключают «человеческий фактор», а также различные неудобные ситуации, которые могут возникнуть при расчете наличными деньгами. Кроме того, с их помощью существенно экономится время в пути и повышается безопасность движения. Водитель, совмещающий две функции и водителя, и кондуктора, при наличии валидатора в салоне, выполняет только свои непосредственные задачи.

В министерстве транспорта Республики Крым ведется активная работа по запуску системы АСОП. Ситуация по установке валидаторов находится на особом контроле республиканских властей, тщательно анализируется и отслеживается работа каждого автобуса или троллейбуса, где проходят «обкатку» валидаторы. Важно понимать, все ли нравится пассажирам, как эффективно работают устройства в тестовом режиме, что еще нужно предпринять для того, чтобы по итогам испытательного срока их работа была безукоризненной, — подытожили в республиканском минтрансе.

Стоит отметить, что оплата за проезд мелочью или более крупными купюрами в один момент не прекратится. Но как показывает практика, бесконтактные платежи гораздо безопаснее даже с гигиенической точки зрения.