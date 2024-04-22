В Крыму на обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 млрд рублей

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Днем возрождения реабилитированных народов Крыма.
Десять лет назад — 21 апреля 2014 года — наш Президент подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Историческая справедливость была восстановлена. И сегодня Крым – это территория согласия и единства. За десять лет проделан большой объем работы. На обустройство граждан из числа реабилитированных народов выделено более 18 миллиардов рублей.
Построены десятки объектов инженерной инфраструктуры, образования, социальной сферы. Более тысячи человек получили бесплатное жилье. Каждый год издаются десятки наименований книг на языках реабилитированных народов, господдержка оказывается СМИ, много делается для сохранения народных традиций, духовности, культуры.
Поздравляю всех с Днем возрождения реабилитированных народов! Пусть в нашем общем доме и в каждой семье царят мир, счастье и благополучие! – говорится в комментарии Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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