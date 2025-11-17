В Крыму на подключение участков воинов СВО к сетям направят 2 млрд рублей

Более 2 миллиардов рублей направлены на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков (строительство, реконструкция электросетей), предоставляемых участникам СВО на территории республики, – сказано в сообщении.

Помимо этого, в 2026 году на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей предусмотрено 1,5 миллиарда рублей, молодым семьям – 51,8 миллион рублей, отдельным категориям граждан – 100 миллионов рублей, уточнили в республиканском госсовете.

Также проектом бюджета предусмотрены средства в сумме 981 миллиона рублей на строительство объектов газоснабжения в 2026-2027 годах.

Кроме того, расходы на реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» в 2026 году составят 55,2 млрд рублей.

В госсовете Крыма также заявили, что планируется ввести в эксплуатацию пять детских садов на 700 мест, три школы на 1450 мест, три многоквартирных дома на 192 квартиры, один объект театрального искусства и два объекта по сохранению культурного наследия.

Также планируется ввести в эксплуатацию пять дорог протяженностью 57,09 км, два объекта газоснабжения протяженностью 46,26 км, 12 объектов водоснабжения и водоотведения, один объект по строительству антенно-мачтовых сооружений и набережную в Коктебеле.

Капитальные вложения и расходы в рамках «Республиканской адресной инвестиционной программы и плана капитального ремонта» составляют 2,4 миллиарда рублей по 29 объектам. На восстановление берегоукрепительных сооружений предусмотрено в 2026 году – 1 миллиард рублей; в 2027 году –1,6 миллиарда рублей; в 2028 году – 1,5 миллиарда рублей, – перечислили в Госсовете РК.

По итогам заседания Комитет принял решение рекомендовать проект закона «О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» к рассмотрению в первом чтении на ближайшем заседании парламента.

