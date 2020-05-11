 В Крыму на поиски нарушителей режима «самоизоляции» направили… вертолет

Ну, звучит, точно устрашающе. Вертолет выискивает с высоты нарушителей режима «самоизоляции». Информацию оперативно передают на землю. На место «пикника на обочине» или «скопления праздно гуляющих» выезжают правоохранители. И штрафуют. Насколько это грозное начинание экономически обоснованно, вопрос, конечно. Хотя, с другой стороны, свыше двух, а то и трех сотен штрафов, выписываемых в Крыму ежедневно с 15 апреля (кроме 9 мая, в этот день все ограничивалось профилактическими беседами) – это существенная добавка к бюджету, можно и вертолет заправлять…

Тем не менее, реальность такова: кроме полиции, Росгвардии и казаков, еще и вертолет борется с потенциальными «разносчиками заразы» в Крыму.

Совместно с Росгвардией провели мониторинг с воздуха. На вертолете облетели Судакский, Алуштинский, Ялтинский регионы. Это нам позволило зафиксировать удовлетворительное состояние по городам и населенным пунктам. В то же время позволило выявить места, где граждане нашли лазеечки и проводили свой досуг, — рассказал на заседании оперативного штаба заместитель начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

По его информации, накануне прошли рейды в курортных поселках Большой Алушты, но там не было выявлено большое количество отдыхающих.

Всего за прошедшие сутки, полицейские в Крыму составили админпротоколы на 155 нарушителей «самоизоляции».

В оберваторы направлены 13 приезжих. У этих людей не было ни крымской прописки, ни крымской недвижимости.

Из них шесть человек – из автомобильных пунктов пропуска, четыре автомобиля пропущены транзитом через Республику Крым в другие точки РФ через территорию Украины. Из железнодорожных вокзалов – два человека, из аэропорта – пять человек, – уточнила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Натлья Пеньковская.

По Крымскому мосту на полуостров заехало 1,6 тыс. автомобилей, покинули Крым – почти 1,2 тыс. машин.