В Крыму, на полигоне Опук стартуют масштабные учения десантников

Масштабные учения десантно-штурмового и артиллерийского полков Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ стартуют в Крыму, на полигоне Опук. По информации Миноороны РФ, в них принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и более 100 единиц боевой и специальной техники. Учения продлятся три дня.

Учения начнутся с марш-броска подразделений к месту выполнения задач. Для этого используют боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка», поступившие летом этого года в соединение. Подразделения отработают ведение обороны, в ходе которой огнем из штатного вооружения боевой техники совместно с зенитно-ракетными, противотанковыми, огнеметными, артиллерийскими и снайперскими подразделениями выполнят упражнения боевых стрельб, — рассказали в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Десантники проведут тренировку организации маневренной обороны днем и ночью. А в заключительном этапе учения запланированы наступательные действия, наносящие урон условному противнику огнем из танков Т-72Б3, 120-мм самоходно-артиллерийских орудий 2С9 «Нона-С» и 122-мм гаубиц Д-30.

В учениях также задействуют различные виды оружия. В их числе автоматы АК-12, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокалиберный пулемет «Корд», реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель», автоматический 30-мм гранатомет АГС-30, снайперское вооружение.