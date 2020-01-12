В Крыму на пожаре в с. Курское обнаружили тела двух человек

Пожар в с. Курское произошёл накануне днём. В связи с трагедией в МЧС России в Крыму в очередной раз обращают внимание на то, что в зимнее время года причинами возгораний, как правило, являются нарушение требований пожарной безопасности.

Крымские спасатели призывают жителей полуострова быть внимательными при отоплении дома. Неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам, недостатки конструкций и установки отопительных приборов нередко приводят к пожарам, жертвами которых в большинстве случаев становятся дети и пожилые люди, — подчёркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон:

Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.

Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.

Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов.

Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.

Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина.

Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.

При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения.

Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.

Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки).

Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует опасность контакта с водой.

Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.

Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при определённых уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно, смерть.

Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.

Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.

При эксплуатации печного отопления запрещается: