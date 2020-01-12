В Крыму на пожаре в с. Курское обнаружили тела двух человек

Пожар в с. Курское произошёл накануне днём. В связи с трагедией в МЧС России в Крыму в очередной раз обращают внимание на то, что в зимнее время года причинами возгораний, как правило, являются нарушение требований пожарной безопасности.
Крымские спасатели призывают жителей полуострова быть внимательными при отоплении дома. Неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам, недостатки конструкций и установки отопительных приборов нередко приводят к пожарам, жертвами которых в большинстве случаев становятся дети и пожилые люди, — подчёркивают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Соблюдая следующие рекомендации, вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в отопительный сезон:
- Установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными специалистами.
- Квалифицированные специалисты также должны проводить ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те их части, которые нуждаются в замене или ремонте.
- Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов.
- Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и дымоходов.
- Установите перед камином стеклянный или металлический экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы камина.
- Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни количество угарного газа.
- При покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического отключения.
- Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное белье и мебель.
- Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, особенно если они одеты в просторную одежду (например, ночные рубашки).
- Избегайте использования электрических обогревателей в ванных и других местах, где существует опасность контакта с водой.
- Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать.
- Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при определённых уровнях концентрации может вызвать отравления и, возможно, смерть.
- Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи другие отопительные приборы к эксплуатации не допускаются.
- Очистку дымоходов и печей от сажи необходимо проводить перед началом, а также в течение всего отопительного сезона.
При эксплуатации печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и др. ЛВЖ и ГЖ;
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенных для этих видов топлива;
- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и др. массовых мероприятий;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- перекаливать печи.
- Установка металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности, не допускается. При установке временных металлических и др. печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах должны выполняться указания (инструкции) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления.