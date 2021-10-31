 В Крыму, на территории Ливадийского дворца заложили розарий Дружбы народов

В Ялте, на территории Ливадийского дворца заложили розарий Дружбы народов. Акцию приурочили ко Дню народного единства.

Весной расцветет пестрая поляна – как символ дружбы народов России. Разные, но все очень яркие и красивые, дополняющие друг друга в едином ансамбле. Благодарю всех, кто участвовал в воплощении этой красоты, — сказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

В воспоминаниях гостей Крыма Ливадийский дворец-музей всегда ассоциировался с большим количеством цветущих роз, но постепенно их стало меньше. Сейчас же восстанавливается исторический вид аллей.

Розы в Ливадийском парке впервые появились еще при Александре Втором, а особенно их много было при Николае Втором, — уточнил заместитель директора Ливадийского дворца-музея Константин Постников.

Каждая национальная община Крыма посадила в грунт свой куст розы. И пока они еще с аннотационным табличками, но потом их уберут, а розы зацветут пышным цветом. Как отметили участники мероприятия, будет совсем не важно, где и чей куст, главное вместе — как и все национальности и народности вместе под одним солнцем на крымской земле.

Фото: отдел информполитики ялтинской администрации.