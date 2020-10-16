В Крыму на три дня объявлено штормовое предупреждение

В связи с прохождением холодного атмосферного фронта, вечером 17 октября, 18-19 октября в Крыму ожидается резкое изменение погоды. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с прохождением холодного атмосферного фронта вечером 17 октября, 18-19 октября в Крыму ожидается резкое изменение погоды: дожди, вечером 17 октября, 18 октября местами очень сильные дожди, грозы, усиление южного с переходом на северо-западный ветра 17-22 м/с. 19 октября понижение максимальной температуры воздуха до 13-18, минимальной до 3-8 градусов. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи; обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций, затруднениями в работе всех видов транспорта; ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ. Прогнозируется возникновение происшествий в акватории Черного и Азовского морей, повышается вероятность подтоплений населенных пунктов и дорог, — сообщили в МЧС.

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым и ГУ МЧС России по РК рекомендуют соблюдать меры безопасности:

— судоводителям и любителям рыбной ловли воздержатся от выхода в море и внутренние водоемы;

— не поджигайте траву и стерню, не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— не находиться вблизи береговой линии моря во время шторма;

— при нахождении на улице обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

— следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач

— не следует находиться вблизи крупных ветхих деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефону «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».