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В Крыму на утро 3 февраля 710 новых случаев заражения COVID-19

В Крыму на утро 3 февраля 710 новых случаев заражения COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:16 03.02.2022

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 2 февраля в Крыму зарегистрировано 710 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего выявлено 135 004 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 124 пациента, за все время на стационарном лечении находились 52 043 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 698 человек, выздоровевших за весь период – 125 122. За минувшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов, общее число умерших – 4 741.

Узнайте больше:  513 случаев новой коронавирусной инфекции за сутки в Крыму

В Крыму на утро 3 февраля 710 новых случаев заражения COVID-19


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