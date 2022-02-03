В Крыму на утро 3 февраля 710 новых случаев заражения COVID-19

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора, за 2 февраля в Крыму зарегистрировано 710 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего выявлено 135 004 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки госпитализировано 124 пациента, за все время на стационарном лечении находились 52 043 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 698 человек, выздоровевших за весь период – 125 122. За минувшие сутки зафиксировано 7 летальных исходов, общее число умерших – 4 741.

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