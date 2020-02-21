В Крыму на закладку многолетних насаждений направили 65 млн рублей субсидий

Минсельхоз Крыма распределил первые 65 млн рублей субсидий на закладку многолетних насаждений.

Состоялось первое заседание комиссии по распределению средств господдержки. В Министерство сельского хозяйства Республики Крым поступило 32 пакета документов на получение субсидий на общую сумму 205 миллионов рублей. Распределены первые 13% средств агропредприятиям Джанкойского и Симферопольского районов. Общая же сумма господдержки на это мероприятие составляет 493,6 млн рублей, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По предварительным данным, в Крыму будет заложено 2045 гектаров садов и виноградников. По итогам первой комиссии просубсидирована закладка 279 гектаров многолетних насаждений.

Андрей Рюмшин напомнил, что с 3 февраля по 1 декабря 2020 года включительно, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет прием документов для предоставления субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в области растениеводства.