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В Крыму набирает обороты автотуризм

В Крыму набирает обороты автотуризм

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:47 07.08.2020

Автотуризм в Крыму наращивает обороты — в этом году путешествия на автомобиле по полуострову обретают небывалую популярность. Мнение в эфире «Радио 1» высказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. В первый курортный месяц, в июле, 64% туристов прибыли на полуостров на автотранспорте по Крымскому мосту, это 387,8 тыс. автотранспортных средств, в том числе 352,6 тыс. легковых автомобилей. Причём многие туристы предпочитают проводить отпуск активно: не в одном отеле весь отпуск, а путешествуя по разным регионам Крыма.

Крым просто создан для автопутешествий. Построено много новых дорог и реконструируются существующие. Для автотуристов оборудованы кемпинги, где можно бюджетно и достаточно комфортно отдохнуть. Тенденция последних лет заключается в том, что туристы приезжают и не сидят на одном месте, а постоянно переезжают и путешествуют по региону. Автотуризм дает возможность увидеть, как можно больше достопримечательностей, посетить больше экскурсий и увидеть больше живописных мест — уникальные дворцы на ЮБК, памятники, «золотые пляжи» на восточном берегу. Крым по своим природно-рекреационным возможностям поистине уникален, и каждый найдёт здесь отдых на свой вкус, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК главу ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле в Крыму отдохнули 1 миллион 432 тысячи туристов — здесь. Из них 62,7% прибыли по Крымскому мосту, 31,9% — авиасообщением, 5% – по железной дороге.

фото: Инфоцентр «Крымский мост»

В Крыму набирает обороты автотуризм

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