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В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 08.06.2021

В Крыму заработал Белогорский психоневрологический интернат на 250 мест, построенный в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Интернат расположен в селе Яблочное Белогорского района. В торжественном открытии интерната приняли участие председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, другие почетные гости.

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

Новое здание состоит из двух корпусов, соединенных переходом. В учреждении установлены автономная котельная, очистные сооружения, водонапорные башни. В здании расположены собственный пищеблок и столовая на 250 человек, полноценный спортивный зал, трудовые мастерские, актовый зал, медицинский блок, оборудованный современной медицинским и физиотерапевтическим оборудованием, блок для реабилитационных и кружковых занятий, библиотека, парикмахерская, помещения для религиозных обрядов.

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

Здание оснащено современными системами пожарной и антитеррористической безопасности, видеонаблюдения, пассажирскими и грузовыми лифтами, во всех помещениях соблюдены мероприятия по доступности для инвалидов. Учреждение, которое мы сегодня открыли, соответствует всем необходимым требованиям и нормам, предназначено для постоянного проживания и реабилитации лиц в возрасте от 18 лет, страдающих психическими заболеваниями, — прокомментировала Елена Романовская.

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

Интернат предназначен для постоянного проживания и реабилитации лиц в возрасте от 18 лет, страдающих психическими заболеваниями.

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

 

 

 

В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

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