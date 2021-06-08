В Крыму начал работу Белогорский психоневрологический интернат

В Крыму заработал Белогорский психоневрологический интернат на 250 мест, построенный в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Интернат расположен в селе Яблочное Белогорского района. В торжественном открытии интерната приняли участие председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, другие почетные гости.

Новое здание состоит из двух корпусов, соединенных переходом. В учреждении установлены автономная котельная, очистные сооружения, водонапорные башни. В здании расположены собственный пищеблок и столовая на 250 человек, полноценный спортивный зал, трудовые мастерские, актовый зал, медицинский блок, оборудованный современной медицинским и физиотерапевтическим оборудованием, блок для реабилитационных и кружковых занятий, библиотека, парикмахерская, помещения для религиозных обрядов.

Здание оснащено современными системами пожарной и антитеррористической безопасности, видеонаблюдения, пассажирскими и грузовыми лифтами, во всех помещениях соблюдены мероприятия по доступности для инвалидов. Учреждение, которое мы сегодня открыли, соответствует всем необходимым требованиям и нормам, предназначено для постоянного проживания и реабилитации лиц в возрасте от 18 лет, страдающих психическими заболеваниями, — прокомментировала Елена Романовская.

Интернат предназначен для постоянного проживания и реабилитации лиц в возрасте от 18 лет, страдающих психическими заболеваниями.