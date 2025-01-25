В Крыму началась декларационная кампания

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо в срок не позднее 30 апреля 2025 года. Декларация представляется в налоговый орган по месту своего учета, через МФЦ или Личный кабинет налогоплательщика. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо не позднее 15 июля 2025 года.

Декларировать доходы обязаны лица, получившие доход в 2024 году:

от продажи имущества (движимого и недвижимого), находившейся в собственности менее минимального срока владения;

от предоставления услуг по сдаче имущества в аренду физическим лицам;

при дарении недвижимого имущества, транспортных средств, акций, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками (родители, дети, бабушки и дедушки, братья и сестры);

в виде выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей и других, основанных на риске, игр в сумме до 15 тысяч рублей;

от иностранных источников;

самозанятые лица, не подавшие уведомление в налоговый орган о постановке на учёт в виде самозанятого лица;

доход, полученный по договорам гражданско-правового характера.

Задекларировать доходы, полученные в 2024 году, должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Доходы от продажи объекта недвижимого имущества освобождаются от налогообложения в случае, если объект недвижимости находится в собственности налогоплательщика более минимального предельного срока владения, который в общем случае составляет 5 лет. Если право собственности получено в порядке наследования, или по договору дарения от члена семьи, или в результате приватизации, или в результате передачи имущества по договору пожизненного содержания с иждивением, или проданное жилье является «единственным», то минимальный срок владения составляет 3 года.

Не обязательно декларировать доход, полученный от продажи недвижимого имущества в случае, если налогоплательщик имеет право на имущественный налоговый вычет и сумма доходов от продажи не превышает установленный размер имущественного вычета. К примеру, если сумма доходов от продажи квартиры (с учетом 70 % кадастровой стоимости) не превышает или равен сумме налогового вычета (1 000 000 руб.), то такой доход можно не декларировать.

Аналогичная норма распространяется и на продажу недорогих транспортных средств. В случае продажи автомобиля до 250 000 рублей, обязанность декларировать такие доходы отсутствует.

Самый простой способ подачи декларации – представить ее через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где предусмотрено ее заполнение в интерактивном режиме. Кроме того, декларацию можно представить лично или через представителя, направить в виде почтового отправления с описью вложения, а также через МФЦ.

источник: пресс-служба администрации Феодосии