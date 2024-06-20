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В у началась уборка лаванды
Фото: pikist.com

В Крыму началась уборка лаванды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:13 20.06.2024

О раннем начале уборки лаванды в Крыму (обычно стартует в июле) сообщила врио министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова. По ее информации, на сегодняшний день общая площадь под эфиромасличными культурами в Республике Крым составляет более 1100 гектаров. Из них лаванда узколистная занимает порядка 620 гектаров. Произрастает лаванда в Бахчисарайском, Белогорском, Ленинском, Симферопольском районах и Алуште.

Самые большие площади лаванды узколистной сосредоточены в Бахчисарайском районе и занимают свыше 330 гектаров. В прошлом году крымскими аграриями было собрано свыше 2373 тонн сырья эфиромасличных культур. Из них в Бахчисарайском районе было собрано 867 тонн сырья. В этом году в республике планируется собрать сырья многолетних эфиромасличных культур на уровне прошлого года, — рассказала Алиме Зарединова. 

Врио министра сообщила о том, что, с 2014 года к эфиромасличной отрасли появился интерес, отрасль развивается, увеличиваются площади посадок.

Учитывая высокую значимость эфиромасличного направления в Крыму, в текущем году аграриями республики планируется заложить 148 гектаров эфиромасличных культур (лаванда узколистная, роза эфиромасличная) из них 34 гектара уже высажены, — добавила Алиме Зарединова.

Отдельно врио министра рассказала о комплексе мер господдержки. Финансирование данного направления год от года растет:

В регионе оказывается государственная поддержка на закладку многолетних эфиромасличных культур, в том числе и на лаванду. В 2024 году из республиканского бюджета на поддержку эфиромасличной отрасли выделено более 12 миллионов рублей. Возмещение части затрат по направлению «закладка и (или) уход за многолетними эфиромасличными насаждениями» составляет до 80 % фактически подтвержденных затрат.

Кроме того, по информации министерства сельского хозяйства Крыма, в Республике удвоили сбор сырья эфиромасличных культур, в том числе лаванды, розы и шалфея.

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В Крыму началась уборка лаванды

Фото и материалы: минсельхоз РК.

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