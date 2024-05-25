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В у началась уборочная кампания эфиромасличной розы

В Крыму началась уборочная кампания эфиромасличной розы

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 25.05.2024

О том, что в Крыму началась уборочная кампания эфиромасличной розы, сообщила врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

В Республике Крым эфиромасличная роза произрастает на территории Бахчисарайского, Белогорского районов и города Алушты. Лидером по производству эфиромасличной розы является Бахчисарайский район. Площадь насаждений эфиромасличной розы составляет более 30 гектаров. Валовой сбор лепестков розы эфиромасличной в прошлом году составил порядка 72 тонн. На 2024 год общая сумма субсидий на развитие эфиромасличной отрасли республики составила 12 миллионов рублей, — цитирует пресс-служба временно исполняющую обязанности министра сельского хозяйства РК.

В Крыму началась уборочная кампания эфиромасличной розы В Крыму началась уборочная кампания эфиромасличной розы

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

 

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