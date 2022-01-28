В Крыму началась вакцинация подростков против новой коронавирусной инфекции

В Крыму началась вакцинация подростков старше 12 лет против новой коронавирусной инфекции. Первые десять детей вакцинированы в педиатрическом отделении №2 ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3».

Как отметили в минздраве Крыма, поступившая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак-М» передана во все медицинские организации, подведомственные ведомству и имеющие прикрепленное детское население. Вся информация о развернутых прививочных пунктах доступна на сайте министерства. Вакцинация детей 12-15 лет проводится с письменного согласия родителей, подростки старше 15 лет могут заполнить все необходимые документы самостоятельно.

Перед иммунизацией все дети, как и взрослые, подлежат осмотру врача. В числе противопоказаний к прививке гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии, — отметили в минздраве РК.

В ведомстве сообщили, что за все время пандемии в Крыму переболели коронавирусом более 8 тысяч несовершеннолетних. В группе риска – подростки с сахарным диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы не рисковать здоровьем своего ребенка, родителям следует записать его на вакцинацию, отмечают в минздраве Крыма.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.

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