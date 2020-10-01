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В Крыму начали принимать заявки на господдержку инвестпроектов в сельском хозяйстве
Фото: rk.gov.ru

В Крыму начали принимать заявки на господдержку инвестпроектов в сельском хозяйстве

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 01.10.2020

Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 5 по 9 октября осуществляет прием заявочной документации по инвестиционным проектам по созданию и (или) модернизации объектов агропромышленного комплекса для отбора инвестпроектов.  Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Вице-премьер уточнил, что субсидия предоставляется сельхозтоваропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

На господдержку могут претендовать российские организации, осуществляющие создание и модернизацию хранилищ, тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, животноводческих комплексов молочного направления, селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве, селекционно-питомниководческих центров в виноградарстве, селекционно-генетических центров в птицеводстве, мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них, льно-, пенькоперерабатывающих предприятий, создание овцеводческих комплексов (ферм) мясного направления, — уточнил Андрей Рюмшин.

Извещение о начале приема заявочной документации на участие в отборе инвестиционных проектов — ЗДЕСЬ.

В Крыму начали принимать заявки на господдержку инвестпроектов в сельском хозяйстве

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