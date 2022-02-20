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Первая машина с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР из Керчи будет отправлена завтра, 21 февраля, в 10:00.

В Крыму начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:47 20.02.2022

Депутаты и волонтеры Крыма приступили к сбору первой партии гуманитарной помощи для эвакуированных жителей Донбасса. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Необходимая помощь беженцам на данную минуту — самая обыденная: предметы гигиены, одноразовая посуда, вода, сухие пайки, детское питание и так далее. Крымчане всегда приходят на помощь соотечественникам, попавшим в беду, и уже активно включились в эту работу. Никто из беженцев не должен чувствовать себя брошенным. Партийные структуры «Единой России» в Крыму, депутаты, волонтёрский центр партии уже приступили к сбору гуманитарной помощи, первая часть которой будет отправлена в ближайшие дни, — написал на своей странице в Facebook Константинов.

Он отметил, что в Ростовскую область отправлен молодежный актив для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР. В координации с МЧС члены группы оценят объем необходимой помощи.

Одним из первых городов в Крыму, откликнувшихся на беду в Донбассе стал город-Герой Керчь. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что в городе открыты четыре пункта приема гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР.

Волонтерский штаб в местном отделении партии «Единая Россия», ул. Ю. Гагарина, 1. Подразделения МЧС по адресам: ул. Комарова, 1, ул. Орджоникидзе, 1, ул. Отдельной Приморской армии, 9. Принимаются продовольственные товары (не скоропортящиеся), вода, средства личной гигиены, постельное белье, — рассказал Брусаков.

Первая машина с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР из Керчи будет отправлена завтра, 21 февраля, в 10:00.

Первая машина с гуманитарной помощью для жителей ДНР и ЛНР из Керчи будет отправлена завтра, 21 февраля, в 10:00.

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