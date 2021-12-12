Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму начались выездные проверки мест реализации пиротехнической продукции

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму начались выездные проверки мест реализации пиротехнической продукции
Фото: ГУ МЧС России по РК

В Крыму начались выездные проверки мест реализации пиротехнической продукции

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:12 12.12.2021

В преддверии Новогодних праздников сотрудники ГУ МЧС России по РК проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей. Особое место занимают проверки мест реализации пиротехнической продукции в Крыму.

Выездные обследования мест продажи пиротехники проходят на территории всего полуострова. В первую очередь инспекторы проверяют документы, подтверждающие законное право торговой точки осуществлять продажу фейерверков, петард, бенгальских огней, а также соответствие имеющейся в наличии продукции, заявленным на нее сертификатам. При этом особое внимание инспекторы уделяют наличию первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, планов эвакуации и запасных выходов из тех помещений, где реализуется пиротехническая продукция, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели уверяют: подобные проверки позволяют выяснить, насколько качественно обеспечивают продавцы и владельцы магазинов безопасность своих покупателей. Накануне были проверены 4 «точки» с петардами, хлопушками, фейерверками в Феодосии. Нарушения есть. В продаже немало не сертифицированного (а значит потенциально опасного) товара.

Узнайте больше:  На пожаре в Севастополе погиб человек

Пожарные напоминают о том, что покупать пиротехнические изделия необходимо только в официально зарегистрированных (стационарных) магазинах, где есть сертификат на каждый конкретный товар. Перед применением следует тщательно ознакомиться с инструкцией по применению и использовать пиротехнические изделия строго по инструкции.

В Крыму начались выездные проверки мест реализации пиротехнической продукции

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:

<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.