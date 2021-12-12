В Крыму начались выездные проверки мест реализации пиротехнической продукции

В преддверии Новогодних праздников сотрудники ГУ МЧС России по РК проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и гибели на них людей. Особое место занимают проверки мест реализации пиротехнической продукции в Крыму.

Выездные обследования мест продажи пиротехники проходят на территории всего полуострова. В первую очередь инспекторы проверяют документы, подтверждающие законное право торговой точки осуществлять продажу фейерверков, петард, бенгальских огней, а также соответствие имеющейся в наличии продукции, заявленным на нее сертификатам. При этом особое внимание инспекторы уделяют наличию первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, планов эвакуации и запасных выходов из тех помещений, где реализуется пиротехническая продукция, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели уверяют: подобные проверки позволяют выяснить, насколько качественно обеспечивают продавцы и владельцы магазинов безопасность своих покупателей. Накануне были проверены 4 «точки» с петардами, хлопушками, фейерверками в Феодосии. Нарушения есть. В продаже немало не сертифицированного (а значит потенциально опасного) товара.

Пожарные напоминают о том, что покупать пиротехнические изделия необходимо только в официально зарегистрированных (стационарных) магазинах, где есть сертификат на каждый конкретный товар. Перед применением следует тщательно ознакомиться с инструкцией по применению и использовать пиротехнические изделия строго по инструкции.

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