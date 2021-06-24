Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | В Крыму начальник склада вооружения продал «на сторону» оружие

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму начальник склада вооружения продал "на сторону" оружие
фото: Bru-nO (pixabay.com)

В Крыму начальник склада вооружения продал «на сторону» оружие

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:46 24.06.2021

Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Крым пресечено противоправное деяние, совершённое заместителем начальника Объединенного склада – начальником склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым».

Предварительно установлено, что в мае 2020 года он продал две единицы огнестрельного оружия, которое находилось на ответственном хранении на складе вооружения как ранее сданное в рамках добровольной сдачи оружия населением. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные сотрудниками ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД материалы для принятия процессуального решения переданы в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

 

В Крыму начальник склада вооружения продал "на сторону" оружие

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.