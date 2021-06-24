В Крыму начальник склада вооружения продал «на сторону» оружие

Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Крым пресечено противоправное деяние, совершённое заместителем начальника Объединенного склада – начальником склада вооружения ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым».

Предварительно установлено, что в мае 2020 года он продал две единицы огнестрельного оружия, которое находилось на ответственном хранении на складе вооружения как ранее сданное в рамках добровольной сдачи оружия населением. По результатам служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные сотрудниками ОРЧ собственной безопасности республиканского МВД материалы для принятия процессуального решения переданы в ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым, — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

