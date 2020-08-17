В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

В эти дни в Крыму стартовал сбор винограда. Аграрии надеются повторить рекорд прошлого года, когда удалось собрать 95 тысяч тонн «винной ягоды».

Сегодня Крым приступил к уборке винограда. В прошлом году урожай технических сортов составил 95 тысяч тонн. В этом году планируем собрать не меньше. По столовым сортам также планируем собрать урожай на уровне прошлого года, – рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Он уточнил, что всего в Крыму 19,85 тыс. гектаров виноградников. Сбор урожая проходит на 14 тыс. га, из которых только 2 тысячи — столовые сорта.

Первым приступил к сбору урожая Бахчисарайский район. Здесь планируют собрать виноград не менее чем с 15 га, основным сортом здесь станет столовый «Аркадия». На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади.

Андрей Рюмшин отметил, что благодаря госсубсидиям в Крыму ежегодно появляется новая тысяча гектаров виноградников.

Осмотрел мощности сельхозпредприятия ООО «Виноградная миля», занимающейся выращиванием столовых сортов винограда. В настоящее время предприятием уже заложен 31 гектар столовых сортов винограда российского питомника Фанагория и испанского питомника Antonio Castello сортов «Кишмиш лучистый», «Рошфор», «Анюта», «Ливия», «Кардинал» по технологии калифорнийская беседка. При выходе на проектную мощность к 2026 году планируется получить 600 тонн винограда. В 2020 году предприятием завершены работы по строительству системы капельного орошения и пруда накопителя на 38 тысяч кубометров. Предприятие успешно реализует инвестпроект. Капитальные вложения общества уже составили более 130 млн. рублей. В планах — строительство холодильника для хранения винограда объемом 900 тонн и суммой инвестиций 70 млн. рублей, а также приобретение специализированной сельхозтехники импортного производства на сумму 5 млн. рублей. В государственной программе развития сельского хозяйства Республики Крым ООО «Виноградная миля» принимает участие с 2019 года по направлению закладка и (или) уход за молодыми виноградниками на сумму субсидии 5 653 854 рублей, — рассказал Рюмшин.

Министр напомнил, что валовой сбор винограда в прошлом году составил 99,6 тысяч тонн, при урожайности более 64 ц/га, что на 24,4% выше урожая 2018 года.

Фото и презентация: минсельхоз РК.