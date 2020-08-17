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В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:00 17.08.2020

В эти дни в Крыму стартовал сбор винограда. Аграрии надеются повторить рекорд прошлого года, когда удалось собрать 95 тысяч тонн «винной ягоды».

Сегодня Крым приступил к уборке винограда. В прошлом году урожай технических сортов составил 95 тысяч тонн. В этом году планируем собрать не меньше. По столовым сортам также планируем собрать урожай на уровне прошлого года, – рассказал вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Он уточнил, что всего в Крыму 19,85 тыс. гектаров виноградников. Сбор урожая проходит на 14 тыс. га, из которых только 2 тысячи — столовые сорта.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Первым приступил к сбору урожая Бахчисарайский район. Здесь планируют собрать виноград не менее чем с 15 га, основным сортом здесь станет столовый «Аркадия». На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Андрей Рюмшин отметил, что благодаря госсубсидиям в Крыму ежегодно появляется новая тысяча гектаров виноградников.

Осмотрел мощности сельхозпредприятия ООО «Виноградная миля», занимающейся выращиванием столовых сортов винограда. В настоящее время предприятием уже заложен 31 гектар столовых сортов винограда российского питомника Фанагория и испанского питомника Antonio Castello сортов «Кишмиш лучистый», «Рошфор», «Анюта», «Ливия», «Кардинал» по технологии калифорнийская беседка. При выходе на проектную мощность к 2026 году планируется получить 600 тонн винограда. В 2020 году предприятием завершены работы по строительству системы капельного орошения и пруда накопителя на 38 тысяч кубометров.

Предприятие успешно реализует инвестпроект. Капитальные вложения общества уже составили более 130 млн. рублей. В планах — строительство холодильника для хранения винограда объемом 900 тонн и суммой инвестиций 70 млн. рублей, а также приобретение специализированной сельхозтехники импортного производства на сумму 5 млн. рублей. В государственной программе развития сельского хозяйства Республики Крым ООО «Виноградная миля» принимает участие с 2019 года по направлению закладка и (или) уход за молодыми виноградниками на сумму субсидии 5 653 854 рублей, — рассказал Рюмшин.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Министр напомнил, что валовой сбор винограда в прошлом году составил 99,6 тысяч тонн, при урожайности более 64 ц/га, что на 24,4% выше урожая 2018 года.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

Фото и презентация: минсельхоз РК.

В Крыму начался сбор винограда. Уже собрано свыше 300 тонн «винной ягоды»

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