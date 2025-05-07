В Крыму начался региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Сбор заявок для участия в конкурсе продлится до 28 мая 2025 года. Участники могут подавать заявки как лично, так и в электронном виде через территориальные центры социальных служб для семьи, детей и молодежи, а также центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Полный список месторасположения и контактные данные данных центров можно найти на официальных сайтах Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» http://крцсссдм.рф в разделе «Структура» и Министерства труда и социальной защиты Республики Крым https://mtrud.rk.gov.ru в разделе «Подведомственные учреждения».

Конкурс будет проходить в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций» и «Семья защитника Отечества». Условия проведения конкурса и требования к оформлению заявок можно найти в Положении о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

Принять участие в конкурсе — это возможность не только продемонстрировать свои достижения, но и внести вклад в сохранение ценностей, которые объединяют семьи в нашем обществе.

По информации пресс-службы Минобразования РК