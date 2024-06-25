В Крыму начался сезон «блуждающих» туристов

В Крыму жарко. Просто лежать на пляже — скучно. Отдыхающие отправляются на пешие прогулки, дабы полюбоваться красотами горного полуострова, побродить в тенечке крымских лесов, найти неизведанные тропы и прохладные родники… Романтическая картина маслом. На самом деле, с такими походами-прогулками – та же история, что и с купанием в море в шторм. Не зная броду, не суйся в воду. А потом заблудившиеся туристы ищут местечко, где работает мобильная связь и зовут на помощь «КРЫМ-СПАС». Дескать, помогите, выводите нас «блуждающих» на дорогу, к людям. Две истории «из вчера».

В 17:30 в службу спасения поступила информация о том, что в районе Топловского женского монастыря (Белогорский район) заблудился мужчина. Необходима помощь спасателей. К месту происшествия выехала дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии спасатели приступили к поисковым работам. В результате мужчина был обнаружен в горах выше 3-й купели. В медпомощи он не нуждался. Сотрудники МЧС Республики Крым на служебном автомобиле доставили его в п. Тополевка, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

В 18:50 в службу спасения поступила информация о том, что девушка во время туристической прогулки на горе Аю-Даг сбилась с тропы. Самостоятельно продолжить движение не может, требуется помощь спасателей. В район проведения поисково-спасательных работ выехала дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии к началу оборудованной тропы у санатория «Крым» сотрудники МЧС Республики Крым в пешем порядке выдвинулись к предположительному месту нахождения девушки. В результате она была обнаружена в восьмистах метрах западнее мыса Монастырский. В медпомощи девушка не нуждалась. Спасатели вывели ее из горно-лесной местности и на служебном автомобиле доставили до ближайшей остановки, откуда девушка убыла в г. Ялту, – сообщили в МЧС РК.

Как выяснилось, девушка не знала местности, не рассчитала своих сил и времени возвращения с маршрута, поэтому попала в сложную ситуацию.

Запомнили ключевые слова, господа, туристы? Не рассчитала сил. Не знала местности. Убираем эти условия и отдых, даже с туристическими прогулками, будет безопасным, а не «блуждающим».

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