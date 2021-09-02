«Президентские» 10 тысяч получат свыше полумиллиона крымчан.

В Крыму начата единовременная выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2021 года № 486 «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», российские пенсионеры в сентябре 2021 года получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Выплата полагается всем российским гражданам, являющимися пенсионерами по состоянию на 31 августа 2021 года, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации.

Отделением Пенсионного фонда России по Республике Крым для осуществления единовременной выплаты пенсионерам направлены средства в объеме более 5,6 млрд. рублей. Через почтовые отделения выплату получат 232 964 пенсионера. Гражданам, получающим пенсию через банки, а это 336 135 человек, единовременная выплата уже зачислена на их счета, — сообщила вице-премьер.

Романовская отметила, что согласно Указу о выплате, 10 тысяч рублей не могут быть удержаны по исполнительному производству и кредитным обязательствам. Также выплата не учитывается в доходах семьи при оформлении других государственных мер поддержки. Например, при определении права на ежемесячное пособие по беременности, пособия родителям детей от 3 до 17 лет или ежемесячную выплату из материнского капитала на второго ребенка до 3 лет.

По данным Отделения Пенсионного фонда России по Республике Крым, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет выплачена 569 099 гражданам.