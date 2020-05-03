В Крыму начинающие фермеры и семейные фермы могут рассчитывать на гранты. Приём заявок стартовал

Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 6 по 20 мая 2020 года объявляет прием заявочной документации на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм.

У крымских фермеров есть возможность получить на развитие своего дела от трех до пяти млн рублей. В этом году на поддержку фермерства в республике выделено 100 млн рублей. Из них 70 млн рублей получат начинающие фермеры, 30 млн рублей будут распределены на семейные фермы, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Прием заявок будет осуществляться по адресу: 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 101 Время приема документов: понедельник-четверг 09.00-13.00; 13.45–18.00; пятница 09.00–13.00; 13.45– 16.45. Заявочная документация предоставляется в соответствии с пунктами 2.4 Порядков предоставления гранта в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров Республики Крым, на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Крым в рамках мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым.