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В Крыму начинающие фермеры и семейные фермы могут рассчитывать на гранты. Приём заявок стартовал

В Крыму начинающие фермеры и семейные фермы могут рассчитывать на гранты. Приём заявок стартовал

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 12:09 03.05.2020

Министерство сельского хозяйства Республики Крым с 6 по 20 мая 2020 года объявляет прием заявочной документации на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных ферм.

У крымских фермеров есть возможность получить на развитие своего дела от трех до пяти млн рублей. В этом году на поддержку фермерства в республике выделено 100 млн рублей. Из них 70 млн рублей получат начинающие фермеры, 30 млн рублей будут распределены на семейные фермы, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Прием заявок будет осуществляться по адресу:

  • 295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 101

Время приема документов:

  • понедельник-четверг 09.00-13.00; 13.45–18.00; пятница 09.00–13.00; 13.45– 16.45.

Заявочная документация предоставляется в соответствии с пунктами 2.4 Порядков предоставления гранта в форме субсидий на поддержку начинающих фермеров Республики Крым, на развитие семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Республики Крым в рамках мероприятия «Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Крым, утвержденных постановлением Совета министров Республики Крым.

В Крыму начинающие фермеры и семейные фермы могут рассчитывать на гранты. Приём заявок стартовал

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