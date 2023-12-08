В Крыму начинают работать новогодние елочные базары. По информации администраций муниципальных образований Республики, в городах и районах определено 179 площадок для продажи новогодних деревьев.

На территории Симферополя для продажи новогодних елей определены 22 площадки, на территории городского округа Ялта – 9 площадок, городского округа Евпатория – 34 площадки. Также определены места для организации елочных базаров в сельских поселениях. В частности, на территории Красногвардейского района для реализации новогодних деревьев определено 16 площадок, на территории Симферопольского района – 21 площадка, на территории Бахчисарайского района – 5 площадок, — сообщает минпром РК.

Продажа новогодних елок будет вестись до 31 декабря 2023 года включительно.

С подробной информацией о местах размещения елочных базаров можно ознакомиться здесь.

Цены? «Плюс-минус» — но в этом году это тысяча за метр срубленной в ноябре где-то на просторах России (в Бурятии, например) сосенки.