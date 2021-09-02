В Крыму начнут выплачивать компенсации на капремонт домовладений, пострадавших от подтоплений

Решение о выплатах на капитальный ремонт домовладений, пострадавших от подтоплений в результате ЧС, согласовано с Правительством Российской Федерации. Об этом Глава Республики Крым Сергей Аксёнов заявил в ходе совещания о проблемных вопросах жилищно-коммунального хозяйства в Республике Крым. Выплаты — в размере 6 тысяч рублей за квадратный метр — планируется начать на следующей неделе. Кроме того, по словам Сергея Аксёнова, документация по выплатам пострадавшим от ЧС предпринимателям, находится на согласовании в Министерстве финансов РФ. На следующей неделе ожидается выход соответствующего постановления. Все основные вопросы, касающиеся восстановления инфраструктуры, также прошли согласование с федеральным правительством по поручению Президента.

Заявки все согласованы. В данный момент активно идет работа по восстановлению, в частности на улице Токмаковых в Кореизе. Напомню, что в результате схода селя там образовался провал. Работы обещают завершить 15 сентября, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым.



фото: Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым