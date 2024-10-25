В Крыму наградили крымчан – победителей IX Спартакиады пенсионеров России

На спортивном мероприятии Крым был представлен восемью победителями регионального этапа Спартакиады, а на федеральном этапе сборной республики удалось завоевать первое общекомандное место по ГТО.

Кроме того, в личном зачете крымчане заняли второе место среди мужчин и третье – среди женщин, а также первое место в личном зачете в соревнованиях по дартсу среди женщин.

Сергей Аксёнов выразил благодарность спортсменам и тренеру крымской сборной, ветерану спорта Сергею Козловскому за высокий результат.

Спасибо, что движетесь вперед, постоянно развиваетесь и никогда не опускаете руки. Демонстрируя такие черты характера, как целеустремленность, уверенность в себе и настойчивость, вы являетесь достойным примером для молодого поколения. Уверен, впереди вас ждут новые победы, а мы продолжим за вас болеть, – сказал Глава республики.

За высокий профессионализм и значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Крыму Сергей Аксёнов вручил спортсменам Благодарности Главы Республики Крым.

В церемонии награждения приняла участие министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова.

СПРАВКА. IX Спартакиада пенсионеров России проходила с 30 сентября по 5 октября в городе Кемерово Кемеровской области. Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России». Всего в Спартакиаде приняли участие 700 человек из 74 регионов страны, а также команды соотечественников из Белоруссии, Казахстана и Финляндии. Спортсмены-любители в возрасте от 55 лет соревновались в таких видах спорта, как легкая атлетика, комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, пулевая стрельба, шахматы, дартс и волейбол.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым