В Крыму наградили лучших экскурсоводов 2024 года

Благодарности Главы РК Сергея Аксёнова за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство вручены экскурсоводу (гиду) «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Наталье Мавриной, председателю совета экспертов экскурсионного дела в Крыму ассоциации «Туристический Альянс Крыма» Елене Мельниковой, индивидуальному предпринимателю Ларисе Волосиной, экскурсоводу ИП Божкова А.В. компания «Tour+Service» Марине Божковой, начальнику экскурсионного отдела «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Виктории Кургалиной и экскурсоводу (гиду) «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Людмиле Анисимовой.
Благодарности Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова за значительный личный вклад в развитие туристского комплекса Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм вручены:
- экскурсоводу (гиду) и члену Крымского союза экскурсионных работников «Краевед» Владлену Гончарову, экскурсоводу (гиду) Ассоциации «Представителей туристско-экскурсионной отрасли» Татьяне Лебедевой, экскурсоводу (гиду) Экскурсионно-методического центра «Таврика» Марии Петровой и директору центра Елене Пикуловой, экскурсоводу (гиду) Евпаторийского культурно-этнографического центра «Малый Иерусалим» Серверу Фазылову, экскурсоводам (гидам) Людмиле Дьяконовой и Дине Муляновой.
За высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в развитие курортно-туристического комплекса Республики Крым и в связи с празднованием Всемирного дня экскурсовода награждены Почетной грамотой Министерства курортов и туризма РК экскурсоводы и руководители туристских предприятий. Среди награжденных:
- экскурсоводы (гиды) «Крымского бюро путешествий и экскурсий» Светлана Бараухина, Юрий Антонов, Анна Рыкова, Нина Шевелёва, экскурсовод (гид) ассоциации «Представители туристско-экскурсионной отрасли» Николай Русин, экскурсовод (гид) Туристско-информационного центра г. Евпатории Мария Белая, заведующая отделом научно-методической работы и информации ГБУ РК «Центральный музей Тавриды» Елена Гритчина, экскурсовод (гид) «Ялтинского экскурсионного бюро» Ольга Копыл, экскурсоводы (гиды) Паломнического центра Симферопольской и Крымской епархии Ольга Плющ и Елена Романова, генеральный директор «Ялта Сити Тур» Дмитрий Погребняк, директор ООО «Ника-Тур» Людмила Фоменко, директор «Ялтинского экскурсионного бюро» Анастасия Груша, гид-переводчик Марьяна Черезова, экскурсоводы (гиды) Екатерина Бодня, Наталия Бочкарь, Алёна Годунова, Елена Масленникова, Ольга Пивненко, Светлана Побережная, Сергей Худяков, Евгения Щитенко, экскурсовод (гид) ИП Темирова С.Г. Андрей Киселёв.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
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