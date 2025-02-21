В Крыму наградили лучших экскурсоводов 2024 года

Благодарности Главы РК Сергея Аксёнова за добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство вручены экскурсоводу (гиду) «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Наталье Мавриной, председателю совета экспертов экскурсионного дела в Крыму ассоциации «Туристический Альянс Крыма» Елене Мельниковой, индивидуальному предпринимателю Ларисе Волосиной, экскурсоводу ИП Божкова А.В. компания «Tour+Service» Марине Божковой, начальнику экскурсионного отдела «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Виктории Кургалиной и экскурсоводу (гиду) «Алуштинского туристического бюро путешествий и экскурсий» Людмиле Анисимовой.

Благодарности Председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова за значительный личный вклад в развитие туристского комплекса Республики Крым, добросовестный труд и высокий профессионализм вручены:

экскурсоводу (гиду) и члену Крымского союза экскурсионных работников «Краевед» Владлену Гончарову, экскурсоводу (гиду) Ассоциации «Представителей туристско-экскурсионной отрасли» Татьяне Лебедевой, экскурсоводу (гиду) Экскурсионно-методического центра «Таврика» Марии Петровой и директору центра Елене Пикуловой, экскурсоводу (гиду) Евпаторийского культурно-этнографического центра «Малый Иерусалим» Серверу Фазылову, экскурсоводам (гидам) Людмиле Дьяконовой и Дине Муляновой.