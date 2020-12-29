В Крыму наградили победителей конкурса компьютерных проектов «КИТ-2020»

В Крыму состоялось награждение победителей VII Республиканского открытого конкурса компьютерных проектов «КИТ-2020». В нынешнее время область информационных технологий одна из самых востребованных. Именно поэтому конкурс «КИТ» имеет особое значение среди множества детских конкурсов, которые проводятся в республике. Такое мнение выразила первый замминистра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Олеся Силантьева.

Все участники конкурса провели огромную работу, очень постарались. Сегодня высококвалифицированных специалистов в области IT – технологий не много. Именно поэтому каждого профессионала мы очень ценим. Более того, в ситуации стремительного развития и масштабности разработок, крымским специалистам в области информационных технологий просто необходим качественный кадровый резерв, который мы видим именно в этих ребятах, — отметила Олеся Силантьева.

По словам первого замминистра, участие в таком конкурсе – не только большая честь, но и огромная ответственность, которую ребята не побоялись взять на себя.

Первые места в номинациях заняли: web-разработка – Жихарева Вероника; компьютерный дизайн – Муссагалиева Лилия; мобильное приложение – Белоглазенко Марина; прикладное программирование – Корейво Дмитрий; робототехника – Рындин Егор; обучающий либо социально значимый ролик – Шайнуров Вениамин; игры – Савченко Кирилл; IT дебют – Гатсис Александрос.

Ребята, занявшие первые места, получили в подарок электрические самокаты.

Также были отмечены руководители ребят, которые участвовали в конкурсе и три образовательных учреждения, из которых за эти годы поступило наибольшее количество работ (МАН «Искатель», МБОУ «Раздольненская школа-лицей №1», ГБОУ ДО «Севастопольская станция юных техников»).

Мероприятие прошло в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Фото и материалы: управление информационной политики мининформ РК.