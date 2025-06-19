В Крыму наградили победителей и призеров республиканских этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов встретился с победителями, призерами и финалистами региональных этапов всероссийских конкурсов педагогического мастерства за 2025 год.

Крымчане показали высокие результаты в рамках конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России», «Учитель здоровья – 2025», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России – 2025», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Директор года России», «Первый учитель», «Мастер года».

Сергей Аксёнов поздравил педагогов с достижениями, отметив их бесценный вклад в образование и воспитание подрастающего поколения.

Из года в год вы демонстрируете свое мастерство и профессионализм, преданность делу. Крымские учителя и воспитатели, все, кто работает в сфере образования, – действительно одни из лучших в стране. Именно благодаря вам нам удалось сохранить нашу идентичность, сберечь историю, традиции и культуру до исторического воссоединения с Россией в 2014 году, – сказал Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, значимость педагогического труда невозможно переоценить.

Сегодня мы можем двигаться вперед, говорить о дальнейшем развитии республики в первую очередь благодаря вашему вкладу в наших детей. Спасибо, что направляете ребят, наставляете их, учите любить свою малую и большую Родину, – поблагодарил Глава республики.

Отдельно Сергей Аксёнов выразил уверенность, что все задачи, которые ставит Президент Российской Федерации Владимир Путин в сфере образования и воспитания, в Крыму будут успешно выполнены.

За профессиональные достижения и по итогам конкурсов Сергей Аксёнов вручил крымским педагогам сертификаты на получение денежных премий и ценных призов.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым