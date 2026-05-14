В Крыму наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко наградил победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».
Проводимый конкурс является значимым мероприятием для развития кадрового потенциала региона, – отметил Игорь Михайличенко.
Он также пожелал участникам конкурса новых побед и свершений на профессиональном поприще.
Участие в конкурсе приняли работники, занятые в основных отраслях промышленности региона, в том числе сотрудники предприятий с ограниченными возможностями здоровья.
Конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки и компетенции в восьми номинациях. Финалисты трёх из них, успешно прошедшие региональный этап, представят Республику Крым на федеральном этапе конкурса.
Программа состязаний включала теоретические и практические задания, направленные на оценку уровня профессиональной подготовки участников. Работы конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов Республики Крым и профильных образовательных учреждений.
Победители и призёры конкурса получили денежные премии: за первое место предусмотрено 80 тыс. рублей, за второе — 60 тыс. рублей, за третье — 40 тыс. рублей.
источник: по информации пресс-службы Министерства промышленности и торговли Республики Крым
