Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»
Новости Республики
В Крыму наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»
фото: пресс-служба Министерства промышленности и торговли Республики Крым

В Крыму наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 16:37 14.05.2026

Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко наградил победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Проводимый конкурс является значимым мероприятием для развития кадрового потенциала региона, – отметил Игорь Михайличенко.

Он также пожелал участникам конкурса новых побед и свершений на профессиональном поприще.

Участие в конкурсе приняли работники, занятые в основных отраслях промышленности региона, в том числе сотрудники предприятий с ограниченными возможностями здоровья.

Конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки и компетенции в восьми номинациях. Финалисты трёх из них, успешно прошедшие региональный этап, представят Республику Крым на федеральном этапе конкурса.

Узнайте больше:  В Крыму будет работать новый завод по производству минеральной ваты

Программа состязаний включала теоретические и практические задания, направленные на оценку уровня профессиональной подготовки участников. Работы конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов Республики Крым и профильных образовательных учреждений.

Победители и призёры конкурса получили денежные премии: за первое место предусмотрено 80 тыс. рублей, за второе — 60 тыс. рублей, за третье — 40 тыс. рублей.

источник: по информации пресс-службы Министерства промышленности и торговли Республики Крым

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.