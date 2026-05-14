В Крыму наградили победителей конкурса «Лучший по профессии»

Конкурсанты продемонстрировали свои профессиональные навыки и компетенции в восьми номинациях. Финалисты трёх из них, успешно прошедшие региональный этап, представят Республику Крым на федеральном этапе конкурса.

Программа состязаний включала теоретические и практические задания, направленные на оценку уровня профессиональной подготовки участников. Работы конкурсантов оценивала экспертная комиссия, в состав которой вошли представители исполнительных органов Республики Крым и профильных образовательных учреждений.

Победители и призёры конкурса получили денежные премии: за первое место предусмотрено 80 тыс. рублей, за второе — 60 тыс. рублей, за третье — 40 тыс. рублей.

источник: по информации пресс-службы Министерства промышленности и торговли Республики Крым