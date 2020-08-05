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В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:13 05.08.2020

Сегодня в Крыму, в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю проведено торжественное мероприятия по случаю вручения 7-летней Дарье Павловой благодарственного письма и ценных подарков.

В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

Поводом для награждения девочки стал ее самоотверженный и мужественный поступок по спасению тонувшего в бассейне ребенка. Об этом происшествии — ЗДЕСЬ. 1 августа текущего года, Даша, находясь на летнем отдыхе с родителями в селе Уютное города Судак, заметила, что мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн, не умея плавать. Девочка без промедления бросилась на спасение мальчика. Даша поддержала его в воде, не дав Арсению захлебнуться, а подоспевший во время отец мальчика вытащил ребенка из бассейна.

В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

В Главном следственном управлении принято решение поощрить девочку и правами исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева, который поблагодарил Дашу за ее поступок, отметил героизм её совсем еще детской души, а также обратился со словами благодарности к её родителям за достойное воспитание дочери.

В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

Фото: Следственный комитет.

 

В Крыму наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне ребенка

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