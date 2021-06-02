В Крыму наградили участников конкурса «ПРЕГРАД НЕТ»  

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии награждения лауреатов премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ».

Конкурс проводится под патронатом Главы Республики Крым в седьмой раз. С 2014 года в конкурсе приняли участие более 750 детей из всех регионов Крыма, лауреатами премии стали 173 человека.

Сергей Аксёнов наградил кубками и ценными призами победителей конкурса. Выступая с приветственным словом, он выразил благодарность родителям, педагогам, волонтёрам, организаторам конкурса и всем, кто участвовал в создании и формировании программы.

Этот конкурс является одним из самых важных мероприятий в общественной жизни Крыма. Здесь ребята с ограниченными возможностями могут реализовать себя, проявить свои таланты. То, с каким энтузиазмом наши дети находят в себе силы преодолеть барьеры, заслуживает огромного уважения. С таких качеств, которые они проявляют – мужество, сила духа, настойчивость, целеустремлённость – всем стоит брать пример. Главное, чего мы достигли в нашем конкурсе, – это то, что в нем нет проигравших. Все участники выигрывают. Все демонстрируют свои лучшие качества, мобилизуют силу воли, характер. И то, чего они достигают, заставляет нас гордиться ими, равняться на них. Спасибо всем, кто вложил сердце и душу в наших ребят, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что именно такие мероприятия позволяют юным крымчанам с ограниченными возможностями получить положительный эмоциональный заряд и открыть второе дыхание.

Во время праздничной церемонии призы мамам детей и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья вручила представитель Межрегиональной общественной организации «Русское единство» Елена Аксёнова.

Она поблагодарила матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, за проявленную силу воли.

Для меня честь стоять на этой сцене. Сегодня мы отметим мам, которые, несмотря на свою сложную работу, находят в себе силы еще и быть волонтерами, возглавлять творческие центры, помогать другим ребятам, их родителям и всем окружающим, дарить любовь, надежду и своё тепло, – рассказала Елена Аксёнова.

Украшением мероприятия стала концертная программа.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.