В Крыму награды вручили сотрудникам налоговой службы
В Крыму награды вручили сотрудникам налоговой службы

27.11.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника налоговых органов Российской Федерации. В начале мероприятия руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачёв зачитал поздравление руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниила Егорова.

В приветственном слове Сергей Аксёнов отметил, что налоговая служба – одна из ключевых основ финансовой системы государства, от слаженной работы которой во многом зависит стабильное наполнение бюджетов, реализация социальных программ, а значит – качество жизни людей.

Много делается для создания условий, комфортных для граждан и бизнеса, в том числе за счет внедрения передовых технологий и лучших отечественных практик. Это важный фактор повышения эффективности работы налоговых органов. Сегодня вы оказываете профессиональную помощь историческим субъектам – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Благодарю вас за эту работу. Ваш опыт на этом направлении бесценный. Ведь опыт интеграции Крыма в правовое и экономическое поле Российской Федерации уникален. Помимо выполнения основной работы вы поддерживаете Вооруженные Силы, Главу государства в тех решениях, которые он принимает на благо страны. Уверен, что общими усилиями мы преодолеем все преграды, выполним все поставленные задачи, – подчеркнул Глава Крыма.

В ходе мероприятия Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: медали «За отличие в труде», Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым», Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.

В мероприятии также приняли участиезаместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Алла Пономаренко, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

СПРАВКА. День работника налоговых органов Российской Федерации отмечается в России ежегодно 21 ноября. Установлен 11 ноября 2000 года указом Президента Российской Федерации В. Путина № 1868 «О Дне работника налоговых органов Российской Федерации».

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

