В Крыму нагрянут апрельские заморозки
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 27.04.2026

В Крыму в ближайшие двое суток ожидаются заморозки, объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28 и 29 апреля в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -3°, — говорится в сообщении.

В таких условиях высока вероятность чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели рекомендуют принять меры по защите растений – укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Также рекомендуется воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность, а водителям быть предельно осторожными на дороге.

Ранее сообщалось, что повсеместное снижение температурного режима в конце апреля ожидает центральные и южные регионы России и Крым.

источник: РИА Новости Крым 

