В Крыму находят незаконные врезки в водоводы. Нарушителей ждут суды и штрафы

В Крыму подводят первые итоги мониторинга водной инспекции, выявляющей незаконные врезки в водопровод и утечки, которые визуально не определялись ранее.

Одна машина, которая работает по утечкам, проверила 15 объектов. По 7 из них найдены серьезные утечки, которые никаким другим способом обнаружить было бы невозможно, потому что вода вытекала в речки, в карстовые слои, — рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, машина водной инспекции движется от Партизанского водохранилища по всему основному водоводу.

Владимир Баженов сообщил и о первых результатах проверок водопользователей – юридических лиц:

33 юрлица проверено. Проверено более половины моек. Так вот на мойках Симферополя несанкционированных врезок не обнаружено.

Тем не менее, обнаружены два факта, когда юридические лица самовольно сняли пломбы с приборов учёта и две незаконные врезки – одна в водовод, другая – в канализационную систему.

По одному объекту штраф будет начислен в районе 3,8 млн. рублей – это за несанкционированную врезку по воде, а по канализации – 40,4 млн. рублей, — рассказал о наложенных штрафах руководитель «Воды Крыма».

В свою очередь, Глава РК Сергей Аксёнов пообещал, что эта работа будет продолжаться, а все материалы будут переданы в прокуратуру для принятия соответствующих решений.

Напомним, ранее ГУП РК «Вода Крыма» закупило две мобильные лаборатории на базе автомобилей «Ford Transit», оснащённые самым современным оборудованием. Роботизированная телеинспекционная система предназначена для обследования трубопроводов диаметром от 100 мм с целью выявления износа, повреждений, а также несанкционированных подключений к трубопроводу; обследования труднодоступных мест с целью обнаружения скрытых повреждений на водопроводных сетях. В состав одной бригады водной инспекции входят 2 инженера, слесарь АВР и водитель. Внутри автомобиля имеется рабочее место с противоударным и влагозащищенным ноутбуком, что позволяет обрабатывать полученные с приборов данные и вести рабочую документацию.

Фото: ГУП РК «Вода Крыма».