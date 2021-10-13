В Крыму найден большой подземный источник пресной воды

В Крыму, в районе мыса Айя обнаружен большой подводный источник пресной воды. Об этом сообщил президент Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Вода идёт с плато Ай-Петри, проходит под котловиной, где находится Чернореченское водохранилище, и выходит на мысе Айя, — рассказал Самохин.

Пока все эти объемы драгоценной пресной воды… просто уходят в море.

Было множество разговоров, чтобы эту воду забрать и пустить в Балаклаву или Севастополь. Такие проекты есть в Турции и других средиземноморских регионах. Есть техническое решение и этом можно сделать у нас в Крыму, — уточнил Геннадий Самохин.

По его словам, этой воды могло бы хватить для обеспечения всей Балаклавы.

Отметим, что запасы подземных вод в Крыму, разведанные еще в советское время, составляют 1,2 миллиона кубометров в сутки. При этом полуостров потребляет около 400 тысяч кубов.