В Крыму накануне Рождества сотрудники МЧС проводят обследования храмов

Православные отмечают Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января. Многие — на ночной праздничной литургии в храмах.

В преддверии праздника, сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» проводят пожарно-технические обследования православных храмов в зонах своей ответственности в сельской местности. Проводятся инструктажи ответственных лиц за противопожарное состояние объектов, а непосредственно в праздничную ночь во всех храмах Крыма будут дежурить сотрудники МЧС, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, со служителями церквей проводятся инструктажи, а в саму Рождественскую ночь, когда десятки тысяч прихожан будут находиться в храмах, спасатели и члены добровольных пожарных дружин будут нести вахту в каждой церкви на территории региона.

Зачастую в храмах, при обильных источниках огня и большом количестве прихожан трудно исполнять требования пожарной безопасности. Внутри здания много легковоспламеняющихся конструкций, не обработанных специальными огнезащитными средствами. Высота купола многих храмов порой не позволяет пожарным предотвратить распространения огня. Поэтому служителям и работникам храма необходимо четко соблюдать требования пожарных правил. Особое внимание стоит уделить надлежащему состоянию путей эвакуации, возможности беспрепятственного проезда к зданиям пожарной техники, наличию средств защиты от пожара. В обязательном порядке в храме должны быть планы эвакуации, персонал должен знать, что делать в случае возникновения пожара! — подчёркивает Сергей Шахов.

МЧС Республики Крым напоминает всем жителям и гостям: чтобы великий праздник Рождества Христова не омрачился чрезвычайным происшествием, необходимо быть осторожными и внимательными к ближним.