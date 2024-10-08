В Крыму наказали дроппера. Максимально обидно — рублем

Дропперы, или дропы (от англ. «drop» — бросать) — это люди, которых преступники (чаще всего — онлайн-мошенники) используют для проведения незаконных финансовых операций. Функционал дроппера — в получении средств на свои (или предоставленные ему мошенником) банковские карты и счета и их последующем обналичивании или переводе другим лицам или организациям. Небесплатно, конечно. В этом-то и главный соблазн — «легкие деньги». Дроппер думает, что он всего лишь посредник, через его банковскую карту протекают суммы, оставляя «процентик». Но вот о законности подобных махинаций не думает. А зря. Наиболее уязвимыми для вовлечения в схемы дроппинга являются две категории — молодежь и пожилые люди. Для первых это достаточно «простой» способ заработка. Более 60% всех дропперов — молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Они зачастую не до конца понимают всю тяжесть возможных последствий и ответственности за совершаемые деяния.

Словом, это была присказка… Сказка, то есть суровая быль дальше будет.

В Ленинском районе Крыма прокуратура добилась взыскания с дроппера 370 тыс. рублей. Обидно, да? Вместо «процентика прибыли» нужно отдать все деньги, которыми завладели неизвестные злоумышленники.

Прокуратура Ленинского района принимает меры по защите имущественных прав граждан, пострадавших от дропперов. Так, 50-летняя потерпевшая по указанию злоумышленника перевела более 370 тыс. рублей на указанный последним счет. В результате скоординированных прокуратурой района действий правоохранительных органов удалось установить личность владельца банковского счета, на который переведены денежные средства. Им оказался 28-летний житель Симферопольского района. С целью защиты прав женщины прокуратура района направила в Симферопольский районный суд исковое заявление о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения, процентов за пользование чужими денежными средствами, — сообщили в крымской прокуратуре.

Исковое заявление было рассмотрено и удовлетворено. Фактическое исполнение судебного решения находится под контролем прокуратуры.

История — предупреждение «потенциальным» дропперам. «Легких денег» не бывает. За махинации рано или поздно придется расплачиваться по полной.

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