В Крыму наказали «махинаторов» с недвижимостью: обманули Республику на 160 миллионов

Кроме всего прочего, сделки признаны незаконными.

В Бахчисарайском районе вынесен приговор по уголовному делу о махинациях с недвижимостью стоимостью порядка 160 млн рублей.

Судом установлено, что подсудимый, вступив в сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в 2017-2018 годах на основании поддельных документов зарегистрировал право собственности на имущественный комплекс и земельный участок под ним, расположенные в городе Евпатории, — сообщили в прокуратуре РК.

В результате противоправных действий подсудимого имущество стоимостью порядка 160 млн рублей выбыло из собственности Республики.

Незаконные действия осужденного выявлены и пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сделки, заключенные подсудимым, признаны судом недействительными, имущественный комплекс и земельный участок возвращены в собственность Республики Крым.