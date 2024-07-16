В Крыму наказали мужчину за езду на электросамокате в нетрезвом виде

16 июля 2024 года Симферопольским районным судом Республики Крым осужден к обязательным работам житель с. Константиновка Симферопольского района, 1971 года рождения, за управление электросамокатом в состоянии опьянения. Срок обязательных работ составил — 320 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, с конфискацией электросамоката в доход государства.

В феврале текущего года житель указанного села, не имея права управления транспортным средством, находясь в состоянии опьянения, сел за руль электросамоката, на котором передвигался по территории села Украинка Симферопольского района. Находясь на ул. Украинской в указанном населенном пункте, незаконопослушный водитель был остановлен инспектором ДПС, осуществлявшим контроль за безопасностью дорожного движения, и отстранён от управления указанным механическим средством, — сообщили в пресс-службе суда.

Приговор вступает в законную силу по истечении 15 суток со дня его провозглашения, если он в указанный срок не был обжалован сторонами.

источник: пресс-служба Симферопольского районного суда Республики Крым

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