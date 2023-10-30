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В у наказали виновника смертельного – водителя большегруза  
Фото: прокуратура РК

В Крыму наказали виновника смертельного ДТП – водителя большегруза  

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:57 30.10.2023

В Крыму прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Сакского района. Он признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что осужденный, управляя автомобилем МАЗ с полуприцепом, двигаясь по автодороге в районе с. Табачное Бахчисарайского района, не справился с управлением транспортным средством и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Лада Приора». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» скончался на месте, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом мнения прокурора приговорил осужденного к 1 году лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспортных средств на 2 года. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

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