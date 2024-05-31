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В у наказали водителя – виновника смертельного
Фото: МВД по РК

В Крыму наказали водителя – виновника смертельного ДТП

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 15:47 31.05.2024

В Крыму суд отправил в колонию жителя Красноперекопска, устроившего ДТП, в результате которого погиб пассажир автомобиля.

Судом установлено, что в сентябре прошлого года в ночное время мужчина, не имея права управления транспортными средствами, перевозил трех пассажиров на автомобиле «Тойота Авенсис». Двигаясь с превышением допустимой скорости по автодороге «Таврида-Джанкой-Красноперекопск», осужденный выехал за пределы проезжей части, допустил занос транспортного средства с последующим его опрокидыванием, — рассказали в суде.

В результате ДТП один из пассажиров автомобиля от полученных телесных повреждений скончался, водитель с места происшествия скрылся, но был оперативно задержан сотрудниками органов внутренних дел.

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Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

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