В Крыму намерены кратно увеличить площадь земель лесного фонда

По информации министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – Главного государственного инспектора Республики Крым Ольги Славгородской, в Крыму ежегодно высаживается порядка 300 га новых лесных насаждений в рамках национального проекта «Экология» по поручению Президента Российской Федерации по экологическому благополучию.

Основная цель – достичь показателя отношения площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100 %. В республике данный показатель превышает 100 %, то есть сегодня высаживается гораздо больше деревьев, чем сносится. При этом сносы осуществляются только на основании соответствующих документов. За обеспечением законности следят профильные ведомства, включая органы прокуратуры и лесного надзора, – сказала министр экологии и природных ресурсов РК.

Сергей Аксёнов акцентировал, что площадь земель лесного фонда должна быть увеличена несмотря на рост статистических показателей.

Речь идет в том числе о компенсационных высадках, восстановлении лесозащитных полос, озеленении населенных пунктов. Не хватает также зеленых насаждений на территории муниципальных образований, особенно в Керчи, Евпатории и в других курортных городах. Администрациям необходимо совместно с Минэкологии РК провести инвентаризацию и определить потребности своих муниципалитетов. Зеленые насаждения – это не просто декоративный элемент, а инструмент улучшения экологического состояния окружающей среды, – подчеркнул Глава республики.

Глава Крыма также поручил Минприроды РК привести в порядок лесные зоны в пределах городов.

К городским лесам сейчас много нареканий. Они неухоженные, на территориях скопилось много мусора, сухостоя. Так не пойдет. Необходимо обезопасить эти зоны, сделать их привлекательными для горожан. Можно организовать освещение, тропы, установить скамьи. Прошу проработать этот вопрос с главами администраций, подробно расписать, какими силами это возможно сделать, – поставил задачу Глава республики.

Помимо этого, Сергей Аксёнов заострил внимание на важности ликвидации несанкционированных мусорных свалок. По мнению Главы Крыма, данный вопрос остается одним из наиболее важных, поскольку свалки несут негативное воздействие как на окружающую среду, так и на здоровье граждан.

В связи с этим Ольга Славгородская сообщила об участии республики в федеральном проекте «Генеральная уборка». К рекультивации готовят полигоны в Вилино и Табачном Бахчисарайского района, а также в Нижнегорском, Джанкойском и Первомайском районах.

Среди прочего в рамках мероприятия были обозначены и другие актуальные задачи сферы экологии и природопользования в республике, в том числе сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма, охрана животного мира и борьба с браконьерством.

В заседании приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Михаил Назаров, заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Айдер Типпа, представители профильных ведомств.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым