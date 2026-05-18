В Крыму намерены модернизировать 13 музеев. До конца года

В Крыму продолжается работа по обновлению материально-технической базы музеев – как региональных, так и муниципальных. В текущем году в рамках регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» запланирована модернизация 13 музеев, – написал Аксенов в своем канале в МАКС.

По его словам, к этому времени уже обновлены историко-краеведческие музеи Армянска, Советского района и Нижнегорский историко-краеведческий музей. При этом в музейных фондах сегодня хранится порядка 1,5 млн предметов.

Знание прошлого позволяет нам лучше понять современность, помогает прокладывать путь в будущее. И если сила знания помножена на силу любви к Отечеству, можно не сомневаться, что этот путь будет правильным, что он обязательно приведет нас к победе, успеху и процветанию, — отметил глава региона.

И выразил слова благодарности музейным работникам, всем, кто посвятил свою жизнь сохранению исторического и культурного наследия.

Музеи Крыма в 2025 году посетили свыше 3 миллионов человек, в том числе 720 тысяч детей, сообщал ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

