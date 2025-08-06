Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | В Крыму намерены открыть центр реабилитации бойцов СВО
Новости Республики

В Крыму намерены открыть центр реабилитации бойцов СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:13 06.08.2025

Реабилитационный центр для участников специальной военной операции планируют создать в Крыму, он разместится на территории бывшего пионерского лагеря. Предполагается, что первая очередь проекта будет запущена весной 2026 года, финансирование уже найдено, сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) в ходе заседания благотворительного фонда «Христианское милосердие», состоявшегося в Псковской области.

В Печорах завершается создание первого в России православного реабилитационного центра для участников СВО. Его площадки во вторник посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», руководитель международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

Что касается проекта в Крыму. Это центр Крыма, бухта Омега. Там пока бывший пионерский лагерь. Мы были уже несколько раз с [Михаилом] Развожаевым (губернатор Севастополя — прим. ТАСС). Первые деньги мы нашли, приличные, для того, чтобы начать запускать первую очередь. Мы это сделаем ближе к весне, потому что там были проблемы с помещениями, коммуникациями. <..> Если денег будет не хватать, обратимся. Если справимся сами, тоже обратимся, но уже может быть по второй, третьей очереди, — сказал владыка Тихон (Шевкунов).

На базе псковского центра реабилитации планируется проводить реабилитацию по трем направлениям: психологическому, социальному и физическому. Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов боевых действий — они будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители, участвовать в паломнических поездках. Псковская область стала одним из первых регионов, где создаются такие центры реабилитации.

Узнайте больше:  В 2025 году более 120 тысяч крымчан проверили свое репродуктивное здоровье

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x