В Крыму намерены отремонтировать три железнодорожные станции

Главгосэкспертиза России провела проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта пассажирских платформ на станциях Новофедоровка, Останино-Пресноводная и Багерово-Керчь. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения.

Станция Новофедоровка расположена на 95-м километре участка Джанкой-Феодосия на линии Джанкой — Владиславовка в Кировском районе Республики Крым. Станции Останино-Пресноводная и Багерово-Керчь — на 55-м и 58-м километрах участка Владиславовка-Крым линии Владиславовка — Багерово в Ленинском районе. В ходе реализации проектов, сметную стоимость реализации которых подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, на пассажирских платформах станций заменят покрытия, восстановят утраченные наружное освещение и участки ограждений, установят новые малые архитектурные формы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Работы проводятся в рамках Плана капитальных ремонтов ФГУБ «Крымская железная дорога» на 2021 год.